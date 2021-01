Antalet omkomna i flykrascher ökade – trots pandemin

Flygtrafiken minskade med 42 procent under coronaåret 2020, men trots att en stor andel flygplan blev stående under längre perioder ökade antalet omkomna i kommersiella flygolyckor globalt, rapporterar Reuters.

Under 2020 inträffade 40 olyckor med stora kommersiella passagerarflygplan, varav fem med dödlig utgång, visar färsk statistik från holländska flygkonsultföretaget To70. Totalt omkom 299 personer.

Året dessförinnan inträffade nästan dubbelt så många olyckor – 86 stycken. Åtta av dem fick dödlig utgång, vilket resulterade i 257 dödsfall.

17 personer hemmahörande i Sverige omkom

Coronaårets dödligaste flygkrasch inträffade den 8 januari, då det ukrainska passagerarplanet PS752 sköts ned av en iransk luftvärnsrobot utanför den iranska huvudstaden Teheran. Samtliga 176 ombord omkom i kraschen, bland dem 17 personer hemmahörande i Sverige.

Den näst dödligaste olyckan ägde rum den 22 maj då ett pakistanskt passagerarplan kraschade i Karachi i södra Pakistan. 98 personer ombord miste livet i olyckan.

Under 2020 inträffade 0,27 olyckor med dödlig utgång per en miljon flygningar med kommersiella passagerarplan – eller en dödlig krasch per 3,7 miljoner flygningar.

Drastisk minskning

Antalet omkomna i flygtrafiken har minskat drastiskt under de senaste 20 åren. Så sent som 2005 omkom 1 015 passagerare i kommersiella flygningar. 2017 var det säkraste året för flygtrafiken, då endast 13 personer omkom.