Maktskifte väntas i Norge enligt första prognosen

Enligt norska valmyndigheten får Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti och Senterpartiet 88 av 169 mandat i Stortinget, rapporterar NTB.

Om det stämmer så räcker det för att kunna bilda majoritetsregering med tre partier. För att göra det krävs minst 85 mandat. Arbeiderpartiet skulle då inte behöva stöd från Miljöpartiet de grønne och det marxistiska Rødt.

Det största borgerliga partiet Höyre gör ett stort tapp på runt fem procentenheter av väljarstödet jämfört med förra valet. Även Arbeiderpartiet backar med 1,7 procentenheter trots att de är störst i nuvarande prognos.

Klar framgång för centern

Men mycket hänger fortfarande i luften. Nu ska alla röster räknas innan ett fast besked står klart om Norges framtida regering.

Senterpartiet som kan bli ett regeringsparti med Arbeiderpartiet växer stort med 3,7 procentenheter sedan förra valet. Med 14,0 procent är de det tredje största partiet.

Även Rødt går fram med mer än en fördubbling från förra valet, nu med fem procent av rösterna.

Småpartier farligt nära gränsen

Flera partier balanserar precis på gränsen av riksdagsspärren på fyra procent. Ett av sittande statsminister Erna Solbergs samarbetspartier – Kristelig Folkeparti har just nu 4,0 procent. Venstre låg under spärren till en början men då rösterna tickar in har de nu ostadiga 4,2 procent.