Ikoniska skorna går under klubban – väntas kamma hem miljonbelopp

”Det är ett kulturellt legacy i skon, det är mer än idrottsutrustning”, säger Per Norell. Se sneaker-entreprenören berätta om Michael Jordans ikoniska skor som ska auktioneras. Foto: SVT/Sothebys

Michael Jordans ikoniska skor som han bar under sin sista säsong i NBA auktioneras ut och väntas gå för en rekordsumma. Försäljningen sker samtidigt som filmen om skons skapelse har premiär.

– Hela USA stod still, hela världen stod i princip still. De här skorna tillsammans med Michael Jordan spelade en avgörande roll, säger Per Norell, sneaker-entreprenör.