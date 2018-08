Australiensisk högerpopulistisk senator använde nazi-uttryck

Det var under ett tal som Fraser Anning uppmanade till en folkomröstning om huruvida muslimer ska få migrera till Australien. Detta gjorde han i samband med en hyllning till den tidigare migrationslagen ”White Australian Policy” som verkade från början av 1900-talet till sent 60-tal och begränsade människor med icke-västerländskt ursprung att migrera till Australien. Det rapporterar tidningen The Guardian.

Folkomröstningen menar han ska fungera som ”den slutgiltiga lösningen” för att undersöka huruvida befolkningen vill förbjuda all migration från muslimer och icke-engelskspråkiga personer ”från tredje världen”.

Uttrycket ”den slutgiltiga lösningen” är något som användes av nazisterna för att beskriva hur man skulle utrota judar.

”Trodde vi kommit längre än så här”

Politiker från flera olika partier har nu gått samman i ett fördömande av Fraser Annings tal.

– Jag trodde att vi hade kommit längre än så här i parlamentet. Australien är en varm och öppen nation, säger den liberale senatorn Mitch Fifield.

Australiens preimärminister Malcolm Turnbull har fördömt uttalandet och rasism överlag och reagerade på uttalandet med att säga att Australien är det mest lyckade multikulturella samhället i världen.

Turnbull sa under onsdagen att australiensare inte definieras av ras eller religion, utan av ”delade politiska värderingar om frihet, demokrati och lag och ordning”.

– Och personer från alla världens hörn – oavsett vilken religion man tillhör om någon alls, oavsett ras – kan mötas, inspireras och dela de värderingarna.

”Jag ångrar ingenting”

Fraser Anning var tidigare med i det högerpopulistiska pariet One Nation Party men har nu bytt till ett annat nationalistiskt parti, Katter’s Australian party. Bob Katter, grundare och partiledare av Australian Party beskrev Annings tal som ”magnifikt”.

Anning själv menar att talet tagits ur kontext, och vill inte medge att han sagt något fel.

– Faktum är att allt jag sa var att den slutgiltiga lösningen till migrationsproblemet är en australiensisk omröstning, säger Fraser Anning.

– Jag ångrar ingenting. Jag kommer inte be om ursäkt eller ta tillbaka något jag sagt.