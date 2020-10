Världens bästa naturbilder är utsedda

Det tog fotografen Sergey Gorshkov elva månader att fånga den sällsynta sibiriska tigern på bild med en dold kamera. Fotografiet är döpt till ”omfamningen” och visar hur tigern, stående på bakbenen, håller om ett barrträd i skogen.

– Det är en scen som inte liknar något annat, en unik inblick i ett intimt ögonblick djupt inne i den magiska skogen, säger jurymedlemmen Rosamund ’Kidman enligt ett pressmeddelande.

Priset ”Wildlife Photographer of the Year” har utvecklats och producerats av Naturhistoriska museet i London.

Här är några av de mest spektakulära bilderna som också uppmärksammats i tävlingen.

En ung snabelapa böjer på huvudet och sluter ögonen. Bilden är tagen på Borneo av den danska fotografen Mogens Trolle. Foto: Mogens Trolle, Wildlife Photographer of the Year 2020

En clownfisk i med en parasit i munnen i ett hav av anemon. Bilden är tagen i Norra Sulawesi, Indonesien. Foto: Sam Sloss, Wildlife Photographer of the Year 2020.

En familj med palaskatter fotograferade på Qinghai – Tibet-platån i nordvästra Kina. Foto: Shanyuan Li Wildlife Photographer of the Year 2020.

En manduriacu glasgroda äter en spindel vid Andernas bergsfot i Ecuador. Foto: Jaime Culebras, Wildlife Photographer of the Year 2020

En kvinna på en cirkus i Kazan i Ryssland tvinga en isbjörn att stå på bakbenen. Kirsten Luce, Wildlife Photographer of the Year 2020.

En ung räv äter en gås i en bergsskreva i Finland. Bilden vann pris i kategorin unga fotografer. Liina Heikkinen, Wildlife Photographer of the Year 2020.

En glödande röd flod av lava flyter i en lavatunnel längs med den södra flanken av Mount Etna i Italien. Luciano Gaudenzio, Wildlife Photographer of the Year 2020

En liten diamantbläckfisk fångad på bild under en nattlig dykning utanför Filippinernas kust. Songda Cai, Wildlife Photographer of the Year 2020.

En rödbandig sandgeting och en cuckoo geting fångade på bild när de är på väg in i varsitt hål. Frank Deschandol, Wildlife Photographer of the Year 2020.