Beatriz bodde i grotta – se när hon kommer ut efter 500 dagar

Hon var 48 år när hon begav sig ner i grottan. Där nere hann hon fira hon två födelsedagar ensam.

Hon påbörjade utmaningen 20 november 2021 – innan kriget i Ukraina bröt ut, innan slutet på Spaniens munskyddskrav upphävdes och innan drottning Elizabeth II hade gått bort. Men 14 april 2023 kom hon ut.

Under tiden i grottan tränade hon för att hålla sig sysselsatt – och i form. Hon målade, ritade, stickade och hann läsa 60 böcker under sin tid under jord. Med sig hade hon också två kameror för att dokumentera sin vistelse.

Hon lämnade grottan vid ett tillfälle i åtta dagar då hennes team tvingades reparera en router som hon använde för att skicka ljud och videoklipp till den yttre världen. Hon ska under den tiden ha isolerade sig i ett tält.

Flamini undersöktes regelbundet av såväl psykologer och tränare som av grottforskare, men ingen tog direkt kontakt med henne.

Enligt den spanska nyhetsbyrån EFE, har hennes vistelse studerats och använts av forskare vid universitetet i Granada och Almeria och en sömnklinik i Madrid. De har undersökt hur hennes sömn och dygnsrytm påverkats av att befinna sig isolerad under jord.