Brandvarningar på högsta nivå i Australien

Terrängbränder utom kontroll rasar i de australienska delstaterna Queensland och New South Wales. Strax efter kl 17 lokal tid på tisdagen kom larm att eld härjade även i en förort till Sydney, i närheten av bebyggelse. Flera av brandvarningarna som gått ut i områdena är på högsta nivå – klassade som katatrofala – vilket innebär att folks liv är i fara . Många uppmanas nu att lämna sina hem.

Flera bränder utom kontroll

På eftermiddagen beräknades 86 bränder brinna i New South Wales, varav 46 ännu var utom kontroll. I Queensland brann 65 bränder under den sena eftermiddagen.

Samtidigt varnar myndigheterna för att läget kan komma att bli ännu värre och befarar att man står inför ”den värsta veckan av terrängbränder som som nationen någonsin sett. ” Sommarsäsongen är ännu inte helt igång, och temperaturerna kommer att öka.

Oklart vart bränderna sprider sig

Räddningstjänstens chef Shane Fitzsimmons uppger till australiska medier att situationen är så extrem att ”om en brand börjar och får fäste, så kommer vi inte att kunna stoppa den”.

– Man riktar all energi just nu på att få folk att lämna de farliga områdena, säger Emma Gyllenstad, TT-reporter på plats i Sydney till SVT:s Morgonstudion.

Under eftermiddagen förväntas starka vindar svepa in över landet, vilket kan få bränderna att ändra riktning – något som kan göra situationen ännu farligare.

– Man kan inte riktigt se vart bränderna kommer att ta vägen, säger Emma Gyllenstad.

Skolor hålls stängda

Tre personer har omkommit och över 150 byggnader har förstörts i brändernas framfart. Över 500 skolor i New South Wales har varit stängda under tisdagen som en försiktighetsåtgärd, och tros fortsatt vara det under onsdagen.