Britter demonstrerar mot elkrisen – vägrar att betala

Tanken var att en miljon britter skulle strunta i att betala elen för september i en gemensam strejk. En naiv förhoppning av gruppen ”Don't Pay” då de endast hade samlat in 192 000 underskrifter under torsdagen, rapporterade tidningen The Chronicle. På lördagsförmiddagen hade knappt 3 000 svarat om de kommer eller är intresserade på det officiella Facebook-evenemanget.

Samtidigt uppmanar EU-kommissionen alla medlemsländer att dra ner på sin elförbrukning med tio procent. För britterna innebär det bland annat att pristaket för ett vanligt hushåll de två kommande åren sänks från 3 500 pund till 2 500 pund.

Planen är i stället att på lördagen samlas i 19 städer i Storbritannien för att nå ut med budskapet. De första demonstrationerna ska börja vid klockan elva och de sista startar runt 14 lokal tid.

Protesterna är en av flera som görs i samband med att Konservativa partiet håller sin årskonferens. I London demonstrerar även medlemmar från ”Enough is Enough” och ”Just Stop Oil” med anledning av energikrisen.