Brittiske virologen: Det är pest eller kolera

Den indiska virusmurationen, delta, står för över 90 procent av smittofallen i Storbritannien. Delta är mycket mer smittsam än både den ursprungliga coronavarianten, och den brittiska alfa-varianten. På grund av detta väntas nu restriktionerna förlängas i ett besked från premiärminister Boris Johnson i kväll, trots att britterna var inställda på att återgå till ett mer öppet samhälle redan på måndag.

– Problemet regeringen möter är att de är ”damned if they don't, damned if they do”. Om de öppnar som tänkt kommer folk vara lyckliga ett kort tag, för det är precis vad folket vill. De vill ha sommaren, sina jobb, sina liv tillbaka. Baksidan är att detta kommer att resultera i fler smittofall, säger Chris Smith, virolog vid Cambridge University och grundare av podcasten och radioprogrammet The naked scientists.

”Finns inget enkelt svar”

Han menar att detta i sin tur skulle leda till att resultera i fler personer vårdas på sjukhus, och att fler skulle kunna dö.

– Då kommer människor att anklaga regeringen för att inte ha gjort mer när de kunnat. Det är en svår situation, det är pest eller kolera. Det finns inget enkelt svar som är rätt för alla.

Båda doserna behövs

I Storbritannien är över 41 miljoner, omkring 78 procent av den vuxna befolkningen, vaccinerade med minst en dos. Av dessa har nästan 30 miljoner fått sin andra dos. Detta räcker dock inte för att hålla deltavarianten i schack, menar Chris Smith. Det som är helt avgörande är nämligen just att man har fått båda doserna.

– Antalet fall på grund av att samhället öppnar upp är långt fler än det man hade förutsett. Detta innebär att vaccineringstempot som man trodde skulle hålla jämn takt med effekten av att öppna upp samhället, inte verkar gå tillräckligt fort.

Kan få spridning i Sverige

I Sverige finns det just nu 71 fall av deltavarianten inrapporterade. Enligt Ali Mirazimi, professor i klinisk virologi vid Karolinska institutet, är det inte omöjligt att Sverige i framtiden kan hamna i en liknande situation som den Storbritannien är i nu.

– Vi har sett med den brittiska varianten, att när den tog sig hit tog det några veckor innan den var dominerande, så visst kan det hända här.

Han tycker dock inte att svenskarna ska vara särskilt oroliga, utan istället fokusera på att fortsätta följa rekommendationerna. Ur myndighetsperspektiv bör fokus ligga på att vaccinera så många som möjligt, så snabbt som möjligt, med två doser.