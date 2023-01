Foto: Ukrinas 72:a mekaniserade brigad via Reuters

Drönarbilder över Vuhledar visar förstörelsen i staden. ”Det är ständig artillerield, inte en tyst minut”, sa Nevhen Nazarenko, talesperson för 68:e brigaden till Reuters under fredagen. Foto: Ukrinas 72:a mekaniserade brigad via Reuters

Under veckan har den ukrainska östfronten varit under kraftig beskjutning. Staden Vuhledar i Donetsk-regionen har beskrivits som en ny front och ska vara under ”permanent beskjutning”, skrev Pavlo Kyrylenko, guvernör i regionen Donetsk på Telegram i slutet av veckan.