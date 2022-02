Dags för tonbyte i världens längsta musikstycke

På en specialdesignad orgel har musikstycket ORGAN2/ASLSP (As Slow as Possible) spelats dygnet runt sedan 2001. Efter 21 år är det dags för ett sällsynt tonartsbyte.

– Det är något otroligt, ett unikt sätt att beskriva tiden, säger Meike Hauck, en av många som kommit för att bevittna händelsen.