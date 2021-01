Därför är Bernie-bilden den perfekta memen: ”Urtypen av en farbror”

Bernie Sanders sittandes bredvid Forrest Gump, Bernie Sanders sittande vid bordet i målningen Jesu sista måltid och Bernie Sanders sittandes i Star Wars-skeppet. Twitter svämmar över med bilder där han klippts ut och placerats in i helt andra sammanhang.

Och memesen har spridit sig från USA till Sverige. Men vad är det som gör att det är så kul?

– Den här typen av humor handlar dels om kontraster och dels om att sammanfatta referenser vi känner till genom att sätta ihop de på oväntade sätt, säger journalisten Jack Werner som själv lagt upp memes under dagen, och fortsätter:

– Det här var ju en av USA:s största politiska händelser som är enormt och högtidligt. Det tillsammans med hans klädval och den trumpna kroppsställningen blir en tacksam kontrast.

Här är Bernie Sanders inklippt i programmet Uppdrag Mat. Foto: Twitter/kkwasbeb

Bernie Sanders i den omtalade intervjun med Malou och Greekazo. Foto: Twitter/kkwasbeb

Teknikstudent bakom viral sajt

Dessutom har sajten Put Bernie Everywhere spridits och använts av användare över hela världen. Där kan vem som helst gå in och klistra in adress och kort därefter dyker Bernie upp, vilket gett upphov till ännu fler memes.

Skaparen till sajten är teknikstudenten Nich Sawhney från New York som berättar att det var tänkt som ett skämt. Han säger att han är chockad över det genomslag den fått.

– Jag hade en timme att döda och tyckte att det skulle vara kul! Jag och mina vänner bläddrade genom tokiga bilder på Bernie sittandes på våra favoritställen och jag tänkte att det skulle vara en rolig grej att kunna göra. Det har varit helt galet att försöka hänga med all trafik till sajten, säger han till SVT Nyheter.

Starta videon för att se memesen som florerar och hör journalisten Jack Werner om varför Bernie blivit en så populär meme efter presidentinstallationen.