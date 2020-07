Donald Trump har setts bära munskydd offentligt för första gången. Foto: Alex Edelman/TT

Donald Trump bar munskydd – för första gången

Donald Trump sågs bära munskydd under ett besök på ett militärsjukhus under söndagen.

Det är första gången under coronapandemin som presidenten har burit munskydd offentligt.

I USA uppmanar landets hälsomyndigheter att alla ska bära munskydd då de är bland människor, för att minska risken för spridning av coronaviruset. Men president Donald Trump har, till skillnad från många andra amerikanska politiker, dock inte burit det offentligt. Oro för att se svag ut Personer i hans närhet har sagt att han är orolig för att han skulle kunna se svag ut om han bär munskydd, enligt nyhetsbyrån AP. Samtidigt har presidenten, trots att han vägrat bära det själv, sagt att de kan vara lämpliga inomhus på platser där många människor vistas. Besökte militärsjukhus När Trump bar munskydd vid söndagens besök på ett militärsjukhus var det första gången han sågs bära det offentligt. – När du är på ett sjukhus så tycker jag att det är en bra idé att ha på sig munskydd, sa presidenten när han lämnade Vita huset inför besöket, enligt AP. Under sjukhusbesöket träffade Trump bland annat skadade försvarsanställda och sjukvårdspersonal som vårdar coronapatienter. Dela på Facebook Dela på Twitter

