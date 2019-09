Donald Trump deltar inte på FN:s klimattoppmöte

I Parisavtalet från 2015 kom merparten av världens länder överens om att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Men möjligheterna att nå målen ser små ut idag. Därför har FN:s generalsekreterare António Guterres, som gjort klimatet till sin huvudfråga, bjudit in till ett klimattoppmöte i New York.

Guterres, som inleder mötet tillsammans med svenska klimataktivisten Greta Thunberg, har bett inbjudna ledare att “ta med sig konkreta planer, inte tal” och har bara gett taltid till de länder som anses ha de mest ambitiösa och trovärdiga klimatmålen.

Löfven har fått taltid

För att få taltid måste ett land, enligt FN-källor, stödja ett avskaffande av stöd till fossila bränslen, upphöra att bygga kolkraftverk efter år 2020 och förbinda sig att ha nettonollutsläpp av växthusgaser i atmosfären senast år 2050.

Sverige och statsminister Stefan Löfven har fått taltid, liksom ledare från ett 60-tal andra länder, bland annat Tysklands Angela Merkel, Frankrikes Emmanuel Macron och Indiens premiärminister Narendra Modi.

Flera länder väntas meddela att de skärper sina klimatmål. Förhoppningarna är höga att Kina, som släpper ut mest växthusgaser i världen, ska tillhöra dem. Men ledarna för andra länder som står för stora utsläpp saknas på mötet.

Trump och Bolsonaro inte närvarande

Varken USA:s president Donald Trump eller Brasiliens president Javier Bolsonaro kommer delta. Mötet väntas inte heller leda till några bindande avtal.

FN-mötet inleddes redan i helgen, där klimataktivister, företagsledare, representanter för jordens urbefolkningar och olika organisationer träffats för att diskutera hur bland annat industrin, jordbruk, städer och infrastruktur ska minska sina utsläpp.