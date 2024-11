Drönare ett allt viktigare vapen i kriget – omfattande attacker under helgen

I helgen utväxlades rekordstora drönarattacker mellan Ryssland och Ukraina, rapporterar CNN. Ryssland avfyrade under lördagen 145 drönare mot Ukraina, ett rekordstort antal under en och samma natt, och under natten mot söndag avfyrade Ukraina sin största drönarattack hittills mot den ryska huvudstaden.

Drönare har utvecklats till en central del av krigföringen och sedan början av kriget används de nu allt oftare.