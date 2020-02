Efter virusutbrottet – stora evenemang ställs in över världen

Nationella folkkongressen i Kina ser ut att skjuta fram sin årliga tvåveckors-konferens som skulle ha hållits i början av mars. Det på grund av coronautbrottet.

Enligt källor till South China Morning Post oroar sig den kinesiska ledningen för att politikerna ska smittas av viruset.

Flera evenemang inställda

Det politiska stormötet är det senaste av en lång rad evenemang som ställs in i virusutbrottets kölvatten. En lång rad idrottsevenemang har ställts in i Kina. Däribland Formel 1-tävlingen Chinese Grand Prix som skulle hållas i april. Men det är inte bara i Kina som evenemang ställs in.

Mobile World Congress, mobiltelefonibranschens årliga mässa, ställdes in i Barcelona. Det efter att flera storföretag, däribland svenska Ericsson, meddelat att de hoppar av mässan av rädsla för viruset.

Facebook har ställt in en stor konferens som de skulle hålla i San Fransisco. Huawei har ställt in ett liknande evenemang. International Exhibition of Inventions i Schweiz, världens största mässa med fokus på nya uppfinningar, har skjutits fram till september.

Oro inför OS

Samtidigt finns en oro för vad som ska hända med sommar-OS i Japan.

– Vi är extremt oroliga för att spridningen av viruset ska förstöra stämningen inför spelen, sade Toshiro Muto, vd för Japans OS-satsning tidigare i år.

Tävlingarna startar den 24 juli men hittills har arrangörerna sagt att allting kommer arrangeras som planerat.