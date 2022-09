Egor skulle bli inkallad som krigssoldat – flydde till Kazakstan

Poliser och militärer har vid två tillfällen försökt lämna inkallelseorder till Egor. Dagen efter första försöket lämnade han och hans vän, som också riskerade att bli inkallad, landet.

Tillsammans körde de till den ryska gränsen mot Kazakstan.

– Vi hade fem kilometer kvar till gränsen och det tog oss över två dygn att komma fram. På en natt hade vi rört oss 200-300 meter. På dagen stod vi nästan stilla, säger han.

De bestämde sig för att ta sig över gränsen till fots och lämnade sin bil kvar i Ryssland. Gränsbevakarna släpper dock inte in fotgängare, bara fordon. Därför behövde de till slut hoppa in i andra människors bilar för att ta sig in i Kazakstan.

– Det var inte gratis. Jag betalade min månadslön för det, berättar Egor.

Hör Egors berättelse i klippet.