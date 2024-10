Elon Musk lottar ut miljoner dollar – vill se Trump vinna valet

”Tjäna pengar på att stötta något du redan tror på”, skriver Musk på sin egen plattform X.

Har pumpat in över 75 miljoner dollar

Erbjudandet gäller fram till på måndag, samma dag som registreringen för att rösta stänger i Pennsylvania.

– Det här är ju ett sätt att locka in väljare till Donald Trump. Musk har allt mer klivit in som företrädare för Trump och pumpat in över 75 miljoner dollar in i kampanjen, säger Ginna Lindberg.

Rätten att bära vapen står i den amerikanska konstitutionens andra tillägg och är en fråga som är traditionellt viktig bland konservativa väljare.

– Det blir ett sätt att knyta upp folk till kampanjen och få dem engagerade, säger Ginna Lindberg.

Men det har väckts frågor kring om huruvida det Musk gör är lagligt. Det är förbjudet att betala personer för att registrera sig och rösta i valet och Pennsylvanias guvernör har kallat tillvägagångssättet för ”djupt oroande”. Samtidigt är det bara personer som är registrerade väljare som får pengar av Musk.

– Själv säger Musk att inga lagar bryts och att det bara är ett lotteri, men det är möjligt att det kommer prövas rättsligt, sista ordet är inte sagt ännu, säger Ginna Lindberg.

Små marginaler kan avgöra valet

Enligt Dag Blanck, professor i Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, har det alltid funnits metoder för att kringgå valregler.

– Det vanligaste är att man försöker förhindra folk från att rösta, till exempel att vallokaler får rätt att begränsa öppettider.

Men opinionsläget i USA är jämt, vilket gör att små marginaler kan avgöra vem som segrar.

– I Georgia hängde det förra valet på 10 00 röster. Då kan sådana här saker kanske få en betydelse, även om de normal sett inte borde få det, säger Dag Blanck.