EU höjer tonen mot Lukasjenko: ”Desperat”

På en presskonferens i Bryssel på onsdagen presenterar EU-kommissionen en ny migrationsrapport och nya förslag för att bekämpa människosmuggling och straffa företag som utnyttjar migranter.

Samtidigt trappas också åtgärderna upp mot Belarus.

– Det här är inte en regim som vi kan samarbeta med på något vis, fastslår Ylva Johansson.

EU anklagar öppet mångårige diktatorn Aleksandr Lukasjenko för att använda flyktingar och migranter som brickor i ett politiskt spel.

”Lurar folk”

Antalet människor som sökt sig till EU från den forna Sovjetrepubliken har ökat kraftigt under sommaren.

Men det är inte främst belarusier som flyr – utan snarare personer från Mellanöstern, Asien och Afrika, som lockats till Belarus med löften om att skickas vidare.

– Han (Lukasjenko) lurar folk att betala en massa pengar, för att sedan bara fastna. Vi får aldrig vara svaga gentemot Lukasjenko. Han är desperat, säger Ylva Johansson i Bryssel.

Det som hon nu föreslår är en skärpning av visumreglerna, som gör att belarusiska tjänstemän och myndighetspersoner kommer att krävas på fler uppgifter och behöva betala ett högre pris för att komma in i EU. Däremot ska vanliga invånare inte drabbas.

Till Warszawa

Migranttrycket från Belarus har också orsakat intern irritation och kritik inom EU. Polen har infört lokala nödtillstånd vid gränsen och anklagas av människorättsgrupper för att pressa tillbaka migranter in i Belarus.

Minst fem personer har avlidit i området under försök att ta sig in i Polen under de senaste veckorna. Vad som skett ska nu diskuteras i ett möte i Warszawa på torsdagen mellan Ylva Johansson och den polske inrikesministern.

Det är väldigt viktigt att vi arbetar nära tillsammans just nu. Jag är säker på att han (ministern) kommer att hålla med om att vi måste skydda vår yttre gräns tillsammans, säger Johansson, som är ytterst försiktigt när det gäller att rikta någon kritik mot Polens agerande, åtminstone än så länge.

Hoppas på avtal

När det gäller de övriga migrationsförslagen under onsdagen hoppas Ylva Johansson bland annat på olika avtal med de länder varifrån smugglandet sker – ”skräddarsydda” för att passa ländernas specifika förhållanden. Mer samarbete mellan olika EU-organ ska också hjälpa till.

Dessutom vill Johansson se mer likartade straff i EU:s medlemsländer mot de företag som utnyttjar migranter som arbetskraft och även få till fler officiella inspektioner.