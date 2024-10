EU rasar mot Israel efter attacker mot FN-soldater

Omar sa upp sig när Israels attacker mot Libanon inleddes – kontakten med släkten tar all tid

"Israeliska soldater ska ha skjutit mot och förstört övervakningskameror vid en annan FN-position", uppger Tenenti vidare.

"Linje passerad"

EU:s utrikeschef Josep Borrell fördömer i ett inlägg på X "denna oacceptabla handling, som inte kan rättfärdigas" och upprepar unionens stöd för Unifil.

"Ytterligare en linje har på ett farligt sätt passerats i Libanon: IDF:s beskjutning av FN:s fredsbevarande styrkor vars positioner är kända", skriver Borrell som använder en förkortning för Israels militär (IDF).

Även Italiens försvarsminister Guido Crosetto har riktat en protest mot sin israeliske motsvarighet Yoav Gallant och den israeliska ambassadören i landet, med anledning av händelsen.

Unifil har cirka 10 000 fredsbevarande soldater i södra Libanon.

Attack mot väg

Iranstödda Hizbollah uppges ha avfyrat ett 50-tal raketer mot norra Israel, varav flera ska ha skjutits ned av luftvärnet.

Den israeliska militären har genomfört fler än 110 luftanfall mot landet det senaste dygnet.

Enligt Israels militär har de senaste israeliska flyganfallen riktats mot Hizbollahmål både ovan och under jord, rapporterar The Times of Israel. Stridsflyg rapporteras bland annat ha attackerat och dödat två Hizbollahbefäl i södra Libanon.

På torsdagen har Israel attackerat en väg mellan Libanon och Syrien, uppger det oppositionella Londonbaserade Syriska människorättsobservatoriet (SOHR) enligt AFP.

Upptrappade strider

En fjärdedel av Libanon står nu under israelisk evakueringsorder, enligt FN:s människorättsorgan OHCHR.

”Libanons humanitära kris förvärras i en alarmerande takt”, skriver FN:s organ för katastrofhjälp, Ocha, i en lägesrapport där Israel anklagas för allt fler anfall mot kritisk civil infrastruktur.