Europas näst högsta bro – byggd av Kina

Kina bygger just nu vägar och broar hela vägen in i Europa inom den gigantiska infrastruktursatsningen Belt and Road (BRI). Kina investerar till exempel stort i vägar, broar, kraftverk, gruvor och järnvägar på västra Balkan. Totalt har länderna på västra Balkan tagit emot uppemot 16 miljarder euro.

I Montenegro har kinesiska företag byggt vad som kallats världens dyraste motorväg, för pengar som är lånade från Kina. Men pengarna är snart slut och Montenegro har bara fått en fjärdedels väg – 41 av 163 kilometer.