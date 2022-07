Donald Trump tillbaka i Washington: “Vårt land går åt helvete”

På tisdagskvällen svensk tid höll USA:s före detta president Donald Trump ett inledningsanförande vid en konferens anordnad av en tankesmedja i huvudstaden Washington DC som står honom nära.

Under konferensen deltog tidigare tjänstemän under Trumpadministrationen samt anhängare som allmänt betraktas vara ”en regering redo att flytta in i Vita huset” om Trump skulle kandidera igen och vinna, skriver Reuters.

Vill se hårdare straff

Under talet pratade Donald Trump framförallt om brottslighet genom att beskriva flera grafiska mord och överfall som han menar ägt rum i landet den senaste tiden. Med de inledande orden “det finns ingen respekt för lagen eller ordning längre” påtalade han ett antal åtgärder han ville se.

Bland annat föreslog Trump att införa hårdare straff, som dödsstraff, för knarklangare. Han argumenterade även för att mer resurser skulle gå till polisen och starkare kontroll över gränsen mot Mexiko.

Ett annat förslag innefattade att delstater lättare ska kunna kalla in Nationalgardet vid behov.

– Vårt land går åt helvete och det går fort, sa Trump.

Antydan om att ställa upp i nästa val

Detta med hänvisning till att han anser att det demokratiska styret bidragit till att “den amerikanska drömmen på att slitas i stycken” av inflation, rekordhöga bensinpriser och en energikris.



Trump kritiserade återigen det förra valet i talet genom att kalla det ”katastrofalt”. Samtidigt hintade han, som vid flera gånger tidigare, om att han kanske ställer upp i valet igen med orden: ”Vi kanske måste göra om det”.

Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Tidigare president Donald Trump talade i Arizona i januari 2022. Foto: MARIO TAMA/TT

Pence höll tal samma dag

Under tisdagen höll Mice Pence, Trumps tidigare vicepresident och numer tänkbara rival i valkampanjen 2024, ett tal på en konservativ studentkonferens inte långt ifrån där Trump senare höll sitt tal.

Medan Trump fortsätter att kritisera presidentvalet 2020 understryker Pence att han istället valt att blicka framåt.

– Vissa väljer att fokusera på det förflutna, men val handlar om framtiden. Jag tror att konservativa måste fokusera på framtiden för att vinna tillbaka USA. Vi har inte råd att ta blicken från vägen framför oss eftersom det som står på spel är själva överlevnaden av vårt sätt att leva, säger Pence.