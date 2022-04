Extrem värmeböljan i Asien: En miljard drabbade

Mars 2022 var den varmaste i Pakistan sedan 1961. För första gången på decennier har landet gått direkt från vinter till sommar utan att ha vår, rapporterar Reuters.

Även i Indien har mars varit ovanligt varm – den varmaste sedan mätningarna startade 1901, rapporterar AP. I södra Indien har vissa skolor hållit stängt hela veckan.

Närma sig 50-strecket

Vädermyndigheten IMD har utfärdat värmevarningar. Värmeböljan riskerar att drabba över en miljard människor och temperaturerna kan på vissa håll närma sig 50-strecket, enligt Meteorologen Scott Duncan som refereras av TT.

Myndigheten uppmanar människor att undvika att exponera sig för värmen, bära lätta och ljusa bomullskläder samt skydda huvudet med en hatt eller paraply.

Enligt prognoserna kommer temperaturerna de närmaste dagarna att hamna på samma nivåer som värmeböljorna i Indien och Pakistan i maj och juni 2015. Då avled minst 4 500 människor i värmen.

Indien extra utsatt

Indien är, enligt en artikel i The Lancet som AP refererar till, tillsammans med Brasilien bland de länder i världen som har högst värmerelaterad dödlighet.

Antalet patienter med värmerelaterade åkommor har också ökat de senaste dagarna, säger Fusaram Bishnoi, läkare i Rajasthan. Det har handlat om värmeslag, men även åkommor som orsakats av mat som blivit dålig i värmen.

– Vi säger till människor att inte gå ut under dagen och att dricka mer, mer vatten, säger han till The New York Times.

Värmen väntas dock avta på söndag, den 1 maj, i östra Indien och ett dygn senare i landets nordvästra och centrala delar.