– Det betyder mycket för mig. När man har någonting som får en att känna sig mer självsäker, då går man ut och hittar på saker i stället för att stanna på sitt rum, säger Malou Grandt Frank, som äger fyra olika peruker.

En av kampanjerna som bidragit till fler donationer är “Love is in the hair”, lanserad av Lise Toftild som äger ett perukföretag.

– Förra året vid den här tiden på året tog vi emot ungefär 250 hästsvansar per månad. Nu är det nästan 400 varje månad, säger hon till DR.