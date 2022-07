Fler plan till Lesbos för att bekämpa branden

Under lördagen kämpade ett 50-tal brandmän mot lågorna som bröt ut på förmiddagen i Vatera på södra delen av ön på förmiddagen.

Cirka 450 personer från två hotell och ett 90-tal semesterhus tog sig till säkerhet när polisen evakuerade området eftersom lågorna kom allt närmare. Två hus ska ha förstörts i branden.

Det brann även utanför närliggande byn Vrisa.

Ett knappt 30-tal från Sverige

För tillfället har charterbolagen Ving och Apollo mellan 10-15 resenärer var på Lesbos men på en annan del av ön som ligger en bit ifrån branden.

– Men vi följer såklart utvecklingen, säger Anna Hagberg som är presstalesperson på Ving till TT.

Apollos presstalesperson Sandra Miller Kinge säger att de samarbetar med myndigheterna för att hålla sig uppdaterade.

– Det är ju vanligt med skogsbränder vid Medelhavet och de är duktiga på att hantera dem, säger hon till TT.

– Den senaste informationen vi har fått är att de arbetar med branden och utvecklingen har inte blivit värre.

Brinner på flera håll

Lesbosbranden är endast en av sammanlagt fyra svåra bränder över hela landet som härjar samtidigt som en värmebölja med temperaturer på över 40 grader plågar Grekland.

Den mest omfattande branden drabbar områden i nordöstra Grekland nära gränsen till Turkiet. Branden har rasat i flera dagar och hotar nationalparken Dadia med dess berömda tallar och kolonier av kondorer.

Över 300 brandmän och ett antal plan och helikoptrar har satts in mot branden, samtidigt som ett par hundra skogshuggare gör brandgator.

Yiannis Artopoios, talesperson för räddningstjänsten, beskriver eldsvådan som ”exceptionellt svår” att hantera, enligt TT.

På lördagen sattes även stora insatser in mot bränder i bergstrakter i regionen Västra Makedonien och i sydöstra Peloponnesos. En hel by fick evakueras sent på lördagen på grund av bränderna.