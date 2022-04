Efter ryska invasionen – tusentals återvänder: ”Vill föda mitt barn i Ukraina”

På tågstationen i polska Przemysl är det hårt tryck vid biljettkassorna. De allra flesta försöker få en plats till redan överfulla tåg som går till andra orter runt om i Polen.

Men en skara människor går bort mot plattform fem. Tåget ska gå klockan 18.59 och är fullbokat. Och det tåget går i motsatt riktning, tillbaka till Ukraina.

– Det är klart att jag är rädd, jag vet inte ens om jag kommer komma fram till mitt hem, men jag tar ändå den risken, säger Rita Nikolenko som bor i Mykolajiv.

“Jag vill föda mitt barn i Ukraina”

Tågets slutstation är Odessa men det är flera stopp på vägen, bland annat till den betydligt lugnare väststaden Lviv. Men Karina, som inte ville säga sitt efternamn, är på väg tillbaka till huvudstaden med sin femåriga dotter Yeva.

– Mitt hem är där och min man är där. Vi har nyligen gift oss och jag är gravid. Jag vill verkligen föda mitt barn i Ukraina, därför åker jag tillbaka, säger Karina.

Tiotusentals återvänder dagligen

Ungefär 30 000 människor flyr från Ukraina dagligen. Samtidigt återvänder drygt 20 000 ukrainare per dag in till västra Ukraina, genom att bland annat ta tåg från just Polen. Totalt har drygt en halv miljon ukrainare återvänt, enligt inrikesministeriet.

Men alla korsar inte gränsen tillbaka för att stanna. Kriget rasar ännu och samma dag som Rita, Karina och Yeva kliver på Odessatåget, sker en attack mot tågstationen Kramatorsk som skördar minst 50 liv, varav fem barn.

– Jag har inga ord för att beskriva det. Det är ytterligare eskalation av våldsamheter, av kriget och av dödsfall som hade kunnat undvikas, säger Yaroslav Braslavets som är på väg tillbaka till Khmelnytskyi.