Migranter misshandlas och torterats av poliser i EU-landet Kroatien

Sedan Ungern täppt till sin gräns från Serbien försöker många flyktingar ta sig in i EU genom bergen mellan Bosnien och EU-landet Kroatien. Under 2020 gjordes närmre 16 500 så kallade pushbacks av kroatisk polis. Vissa flyktingar har gjort närmre trettio försök att ta sig in i EU. SVT:s team har på plats i Bosnien träffat flyktingar som vittnar om hur den kroatiska polisen misshandlat dem och stulit deras ägodelar.