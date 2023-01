Följ med ner i enorma tunnelbygget under London

Tunnlarna ska bli 21 kilometer långa. Just nu är man ett hundratal meter in i berget, där borrarna tuggar sig igenom drygt 15 meter per dag.

– Det är det största infrastrukturprojektet i Europa, säger svenska Skanskas VD, Anders Danielsson.

Han är på besök i London som representant för ett av företagen som är med och bygger tunnlarna för höghastighetsbanan, som ska vara i drift någon gång mellan 2029 och 2033.

Det är kritiken mot tunnelbygget

Notan för projektet har dragit iväg rejält på grund av inflationen. Och kritiker säger att byggets miljöpåverkan är för stor.

– Kritik förekommer alltid vid den här typen av projekt, men jag tror att det kommer bli bra för Storbritannien i slutändan, säger Anders Danielsson.