Forskare smittades i Wuhan tidigare än Kina erkänt

WHO kommer att hålla möte om hur man ska gå vidare i sin undersökning om pandemins ursprung. I rapporten så är just uppgifterna om tidpunkten för när forskarna smittats av vikt, eftersom Kina hävdar att det första fallet av covid-19 blev känt först i december 2019.

Allvarligt sjuka

En representant från WHO som pratat med Wall Street Journal säger att uppgifterna är intressanta, men kommer att de behöva utredas vidare och ytterligare verifieras.

Uppgifterna kommer från en utredningen som utfärdades av USA:s utrikesdepartement under Trumpadministrationens sista dagar.

Enligt den ska flera forskare vid Wuhan Institute of Virology blivit sjuka med ”symtom som överensstämmer med både Covid-19 och vanlig säsongssjukdom”. Enligt tidningen så ska flera forskare ha blivit smittade samtidigt och symptomen ska ha varit så allvarliga att de behövde sjukhusvård.

Blåser nytt liv i labb-teorin

WHO besökte tidigare i år Wuhan för att försöka få klarhet i vad som fick covid-19 att börja spridas och reda ut vilken forskning som pågått på laboratoriet.

Kina var då skeptiska till besöket och hävdade att smittan inte startat i Kina och att den kan ha kommit in i Wuhan via importerad fryst mat. Chefsforskaren Shi Zhengli på institutet ska ha sagt till WHO att ingen i personalen har antikroppar och då inte heller varit smittade med covid-19.

En utredare från WHO som var med på en resa till laboratoriet i mars pekade då ut Kinas djurmarknader som den troligaste källan till pandemin. De nya uppgifterna från Wall Street Journal blåser nytt liv i teorin om att covid-19 istället kan ha läckt ut från ett laboratorium. I en kommentar till tidningen beskriver Kinas utrikesdepartement det som ”extremt osannolikt”.