Världens största Arktisexpedition lämnar Tromsö

Den tyska isbrytaren ”Polarstern” lämnade sin hamn idag för att under ett år vara del av världens största Arktisexpedition. Fartyget ska frysa fast i isen och driva med isflak förbi Nordpolen och vidare mot Svalbard och Grönland. Markus Rex chef för MOSAiC (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate) tror att experimentet kommer ha en mycket stor betydelse för att förstå klimatförändringarna. Detta uppdrag är det första av sitt slag.

– För första gången kommer vi att kunna mäta klimatprocesserna i centrala Arktis på vintern, säger han.

Ombord befinner sig 600 deltagare från 17 länder, bland annat Sverige. En av dem är Pauline Snoeijs Leijonmalm, professor i marinekologi vid Stockholms universitet.

-Det känns fantastiskt att just jag fått chansen att vara med, säger hon till TT.

Hon kommer att utföra två olika projekt. Det ena, som finansieras av svenska forskningsanslag från bland andra Vetenskapsrådet, handlar om mikrober.

-Jag ska titta på vilka arter som finns där och vad de gör under ett helt år. Det kommer att bli många nya arter. Bakterier, arkéer, svampar och fytoplankton – det finns tusentals arter i varje vattendroppe, säger hon.

-Jag är intresserad av hur de tar upp kväve och kol, och huruvida de kan fixera kväve från luften. Det är fantastiskt att få ett helt år till det, inklusive vintern, för vi vet ingenting om vad de gör på vintern.