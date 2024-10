Fouads USA: Rädsla bland kvinnor efter abortbeslutet – många undviker tillfälligt sex

North Carolina

Abort är lagligt till och med den tolfte graviditetsveckan. Vid våldtäkt eller incest är det lagligt fram till vecka 20. Abort är tillåtet under hela graviditeten om kvinnans liv bedöms vara i fara.

Lagligt

Alaska, Kalifornien, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgia, Hawaii, Illinois, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin, Wyoming

Lagligt till och med graviditetsvecka 6-18

Arizona, Florida, Iowa, Nebraska, North Carolina, South Carolina, Utah

Olagligt

Alabama, Arkansas, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas, West Virginia

*Flera delstater har olika restriktioner gällande rätten till eller förbudet av abort – se detaljerad information om varje delstat hos CNN.

Källa: CNN/Guttmacher Institute, Center for Reproductive Rights.