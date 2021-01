Från arkivet: Tre klassiska tal när presidenterna svärs in

”The only thing we have to fear is fear itself” (”Det enda vi har att frukta är fruktan själv”).Franklin D Roosevelt tillträdde som president 1933 under en tid då USA präglades av dålig ekonomi och depression. Hans installationstal skulle inge hopp i nationen.

”Government is not the solution to our problem – government is the problem” (Staten inte lösningen på problemet, staten är problemet.) Ronald Reagans talade 1981 om globala ambitioner för USA, men också om att staten ska vara så liten som möjligt.

“Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country,”

(Fråga inte vad ditt land kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt land). Kanske det mest berömda och citerade av alla installationstal. John F Kennedys höll sitt tal 1961, mitt under kalla kriget. Talet innehöll även flera berömda fraser, däribland: ”Vi ska betala vilket pris som helst, bära vilken börda, möta varje prövning, stödja varje vän, motsätta oss varje fiende, för att säkra frihetens överlevnad och framgång.”