Flera poliser skjutna under våldsamma protester i USA – en skjuten i huvudet

Polisen i amerikanska St Louis bekräftar att fyra polismän har skjutits under de våldsamma protesterna i staden. Skadorna ska inte vara livshotande. Samtidigt kommer rapporter om att en polisman vid US Marshals skjutits i huvudet under i Las Vegas.

Protesterna, som från början var fredliga, blev våldsamma under måndagsnatten. ABC News rapporterar att demonstranterna har slagit sönder fönster, plundrat butiker och startat bränder i staden i delstaten Missouri. Oklart vem som sköt Nu bekräftar alltså polisen att fyra poliser i Saint Louis har blivit beskjutna under protesterna. Skadorna ska enligt myndigheterna inte vara livshotande. Det är oklart vem som sköt mot polisen. Uppgifter: en död polisman i Las Vegas Samtidigt rapporterar flera amerikanska medier att en polisman vid polismyndigheten US Marshal blivit skjuten i huvudet i Las Vegas, Nevada. Enligt 8NewsNow.com ska polisen ha avlidit av sina skador. USA har skakats av omfattande protester sedan ett polisingripande i Minneapolis som fick dödlig utgång. Dela på Facebook Dela på Twitter

