Glädje i Cherson efter den ryska reträtten

Under fredagen stod det klart att den ukrainska staden Cherson har befriats av ukraina – efter att ryska trupper dragit sig tillbaka från staden.

– I dag är en historisk dag. Vi är i en process att ta tillbaka Cherson. Just nu är vårt försvar i utkanten av staden och vi är väldigt nära att gå in men särskilda enheter är redan i staden, sa president Volodymyr Zelenskyj under fredagen.

Samtidigt visade bilder och filmer från sociala medier firande ukrainare på Chersons gator och torg. Bilderna visar hur ukrainska soldater möts av glädjetårar, kramar och blombuketter. Totalt uppges minst 41 samhällen i regionen ha befriats och säkrats.

– I kväll kommer det bilder på människor som dansar och festar inne på torget i Cherson som viftar med flaggor och sjunger den ukrainska nationalsången, säger Elin Jönsson.

