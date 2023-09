Grottforskaren blev sjuk under jord – ska räddas från tusen meters djup

I räddningsinsatsen ingår team från Ungern, Polen, Bulgarien och Turkiet. Under torsdag kväll flögs en grupp italienskt alpräddnare in och förhoppningen är att Mark Dickey ska kunna räddas ur grottan under lördag eller söndag. Flera punkter förbereds på vägen upp där forskaren kan vila och återhämta sig.

Justin Hanley gick en grotträddningskurs som Mark Dickey höll för några månader sedan i Ungern och Kroatien.

– Mark är den typen av person som skulle lett ett räddningsuppdrag och hjälpt till. Att han är den som behöver räddas är en tragedi, säger Hanley till nyhetsbyrån AP.

I videon kan du se räddningsuppdraget och Mark Dickeys hälsning från grottan.