Här flyr fången fängelset – nu intensifieras jakten på dömde mördaren

Den 31 augusti flyr Danelo Cavalcante från fängeslet i West Chester, utanför Philadelphia – och flykten fångas av övervakningskamerorna.

Nästan en vecka senare får polisen höra att man sett Cavalcante vid två tillfällen under natten. Cavalcante dömdes förra månaden till livstids fängelse för att ha mördat sin exflickvän.



– Vi anser att han är en väldigt farlig individ. Han är dömd för mord här, och vad jag hört, ytterligare ett mord i Brasilien för några år sedan. Det är någon som vi anser utgör ett hot och bör tas från samhället, bör fängslas. Han har möjlighet att överlämna sig själv. Det är vad vi hoppas att han gör, säger George Bevins, polistjänsteman i Pennsylvania.

Skolor i området ställer in lektioner

Under måndagen började myndigheterna använda helikoptrar och patrullbilar och sända ut röstmeddelanden från hans mamma, som befinner sig i Brasilien, om att överlämna sig. Och två skoldistrikt i det utökade sökområdet ställde under tisdagen in lektioner som en försiktighetsåtgärd.



Den som ger information som kan leda till att han fångas utlovas 10 000 dollar, motsvarande ungefär 111 000 kronor.

– Vi ber om hjälp från allmänheten på olika sätt. Bekanta er med fotografiet och beskrivningen av Cavalcante. Det finns all anledning att tro att han är kvar i det här området, säger Bevins under pressträffen och manar boenden att hålla koll på sina grannars bostäder om de är bortresta.



Robert Clark, föreståndare för amerikanska federala polismyndigheten i östra Pennsylvania, säger till CBS att Cavalcante är ”desperat och farlig och troligtvis utmattad.” Han tros röra sig under natten och gömma sig under dagen.



– Vi försöker stressa honom, hålla igång honom, pressa honom. Det är vad vi gör. Hans desperation kommer inte räcka längre än vår dedikation, säger Clark.



Se när fången flyr fängelset och jakten på honom i klippet ovan.