I Hongkong firades det nya året in under speciella väderförhållanden – kyla har dragit in och åtta grader uppmättes. Sydneys hamn, som brukar vara full av folk som tittar på fyrverkerierna, var tömd. Och i Nordkoreas huvudstad Pyonyang uppmanades nyårsfirare bära mask.

Trots ett annorlunda nyår bjöds det på ljusshower och fyrverkerier på många håll i världen – några av dem ser du i videon.