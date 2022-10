Produkter för platt hår kan öka risk för livmodercancer

Forskare på USA:s institut för miljö, hälsa och säkerhet, NIEHS, följde ca 34 000 kvinnor i åldrarna 35-74 i runt tio års tid, varav 378 insjuknade.

– Enligt vår beräkning kommer 1,64 procent av kvinnor som aldrig använder produkter för att platta håret utveckla livmodercancer innan sin 70-årsdag, säger forskningsledaren Alexandra White i ett uttalande.

– Men för de som använder produkterna ofta ökar risken till 4,05 procent.

Hormonstörande ämnen

Det är sedan tidigare känt att liknande produkter innehåller kemikalier som stör det endokrina systemet, noterar The Guardian, och studier har kopplat ämnen till förekomsten av bröst- och även äggstockscancer.

I en sammanfattning av den nya studien i The Journal of the National Cancer Institute skriver forskarna att resultaten utgör det första beviset på en länk mellan hårplattningsprodukter och livmodercancer:

”Mer forskning är berättigad för att kunna identifiera de specifika kemikalierna som driver den här kopplingen.”

”Förhållandevis sällsynt”

Forskningsledaren betonade att livmodercancer är förhållandevis sällsynt. Men statistisk från amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC visar att det är den vanligast formen av gynekologisk cancer – och förekomsten ökar, särskild bland svarta kvinnor.

NIEHS-studien innefattade kvinnor med olika bakgrunder och identifierade inte något samband mellan sjukdomen och härkomst.



”Men eftersom svarta kvinnor använder de här hårprodukterna oftare och tenderar att börja i yngre år än andra etniciteter kan studieresultaten vara särskilt relevanta för dem, sa Che-Jung Chang på NIEHS i ett uttalande.