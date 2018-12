Stor ökning av anmälda hatbrott i Kanada

Den kanadensiska polisen fick in över 2 000 anmälningar om hatbrott under förra året. Det motsvarar en höjning med 47 procent och är en rekordhög siffra sedan 2009, då mätningarna började, skriver the Toronto Star.

De anmärkningsvärda siffrorna publicerades i en rapport av Statistics Canada, Kanadas svar på Statistiska centralbyrån. Och det är mot muslimer hatbrotten ökat som mest, skriver nyhetsbyrån Reuters.

– Vi är chockade över antalet, och samtidigt är vi inte det. Ökningen har inte uppstått ur ett vakuum, säger Ihsaan Gardee, vd vid National Council of Canadian Muslims.

Hatbrotten mot muslimer har mer än fördubblats från 139 till 349. Mot svarta personer ökade det med 50 procent, från 214 till 321 och mot judar var ökningen från 221 till 360 anmälningar, och är därmed den grupp som utsätts för flest hatbrott i Kanada.

Samtidigt förmodas mörkertalet vara högt, enligt Statistics Canada är det två tredjedelar av sådana här brott som inte anmäls.

Antisemitismen ökar

Arkivbild. I november i år var det 80 år sedan Kristallnatten, natten som kan ses som början på Förintelsen. Foto: AP/TT

På flera håll kommer det liknande rapporter som visare på att hatbrotten och också antisemitismen har ökat.

I början på november, för att markera 80-årsdagen av Kristallnatten, meddelade Frankrike att antalet så kallade antisemitiska incidenter ökat med 69 procent under årets första nio månader, jämfört med 2017.

Också judar i Tyskland vittnar om att antisemitismen ökat, en bild som också stöds av tyska Center för forskning och upplysning om antisemitism i Berlin, skriver TT.

”Retorik från USA”

I USA publicerade den federala polisen FBI statistik som visade att även där har hatbrotten haft en kraftig ökning under 2017. Där var det i synnerhet sådana med antisemitiska motiv som hade ökat med 37 procent, skriver Reuters.

En studie från brittiska Warwick-universitetet som nyligen publicerades visade dessutom hur hatbrotten mot muslimer ökats i samband med att president Donald Trump twittrat ut antimuslimska budskap.

– Det är en porös gräns, inte bara för människor och varor utan också för idéer, säger Amira Elghawaby, styrelsemedlem i nätverket Anti-Hate Network, och säger att Kanada inte är immun mot den retorik som sprider sig i USA, skriver Reuters.

Det är ännu för tidigt för att säga om Kanada kommer få se liknande tendenser under 2018. Fjolåret präglades bland annat av moskéattacken i Québec, där sex personer skjöts ihjäl och flera andra skadades.