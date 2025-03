Strömavbrott på Heathrow efter brand – stängs i ett dygn

Efter en brand i en transformatorstation i Hayes i västra London sent på torsdagskvällen ströps all elektricitet till Heathrow, en av världens mest trafikerade flygplatser.

På sin hemsida skriver Heathrow att flygplatsen kommer att vara stängd hela fredagen:

”I syfte att upprätthålla säkerheten för passagerare och medarbetare kommer Heathrow att hålla stängt till och med 21 mars klockan 23.59”.

Resenärer som ska resa på fredagen uppmanas hålla sig borta från flygplatsen och kontakta sitt flygbolag för mer information.

Enligt Flightradar behövde minst 120 flygplan som befann sig i luften på väg mot Heathrow omdirigeras till andra flygplatser. Störningarna i flygtrafiken väntas sträcka sig över flera dagar.

Tiotusentals hushåll utan el

Även 16 000 hushåll i västra och östra London drabbades av strömavbrottet, rapporterar The Guardian.

Tio brandbilar och ett 70-tal brandmän arbetade med att bekämpa elden, uppger Londons brandkår.

Boende i området uppmanas stänga fönster och dörrar för att skydda sig från den giftiga brandröken. Hundratals personer har fått evakueras.

– Detta är en mycket allvarlig incident och våra brandmän arbetar outtröttligt under utmanande förhållanden för att få branden under kontroll så snabbt som möjligt, säger biträdande brandkommissarie Pat Goulbourne i ett uttalande och tillägger att störningarna på elnätet kommer att utvidgas under morgonen.

Orsaken till branden är i nuläget okänd.