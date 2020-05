Historiskt när privatägda rymdfärjan skjuts upp

I juli 2011 flög NASA:s rymdfärjor för sista gången. Sedan dess har amerikanska astronauter flugit till rymden i en rysk Sojuz-kapsel, och USA har betalat för tjänsten.

Men nu ska USA återgå till egna flygningar, fast på ett nytt sätt: NASA har beställt och betalat för en transporttjänst som företaget Space-X nu ska leverera.

– Man har skaffat sig två leverantörer, så har man ett mått av konkurrens, säger Sven Grahn, veteran i rymdsammanhang. Boeing gör liknande saker men ligger lite på efterkälken jämfört med Space-X.

Samma startplatta som Fuglesang

Besättningen, Robert Behnken och Douglas Hurley, är NASA-astronauter. Starten sker från en berömd startplatta: Nr 39A, på Cape Canaveral, samma platta som Armstrong, Aldrin och Collins lyfte från mot månen 1969 och samma platta som Christer Fuglesang lyfte från på sin andra färd 2009.

Det har varit en del snack och surr om de nya rymddräkterna, som vissa jämför med dräkter i tv-serier och filmer. Och att inredningen i Space-X:s kapsel Crew Dragon mest påminner om en bil.

– En massa datorskärmar, pekskärmar, inga gamla hederliga vipp-kontakter som på Apollo-tiden, skrattar Sven Grahn.

Slutmålet – bemannad resa till Mars

Nu ökas kapaciteten i rymdresorna, men inte så väldigt mycket än, säger Christer Fuglesang som flög till rymden två gånger och är professor vid KTH:s Rymdcenter i Stockholm.

-Rymdfärjorna hade plats för sju personer, de ryska kapslarna tre. Space-X ska senare kunna ta fyra personer, men det blir nog inte så många fler flygningar per år. Längre fram däremot, om andra intressenter kommer in, då kan det bli fler. Det sägs ju att Tom Cruise ska upp i rymden.

Slutmålet som hägrar är den första bemannade resan till Mars. Dit är det förmodligen mycket långt. Men mellansteget, Månen, ska nås om bara fyra år enligt USA:s planer.

– ”Putting the first woman and the next man on the Moon”, säger USA:s slogan. Men jag vet inte om de kommer att få tillräckliga anslag från kongressen, säger Christer Fuglesang.