Höjda röster och splittring efter läckta HD-dokumenten

Politiker i USA har tagit ställning för och emot under dagen, samtidigt som USA:s president Joe Biden varnar för att om den här lagen kan nedmonteras, så kan det även hota andra lagar och grundläggande rättigheter.

Vicepresident Kamala Harris sade under tisdagen att förslaget är en attack mot kvinnor.

– Om domstolen river upp Roe mot Wade, så är det en direkt attack mot friheten, sade hon, i ett tal som var planerat sedan innan, men som kom att ändra karaktär efter dokumentet kommit fram i ljuset.

Ny lag i Oklahoma

I Oklahoma singerade guvernören Kevin Sitt under tisdagen en abortlag, som är utformad efter den kontroversiella lagen som Texas införde under 2021. Lagen förbjuder abort efter det att hjärtverksamhet noterats hos ett foster – vilket är ungefär sex veckor efter befruktning. Lagen utgör en av de mest restriktiva lagarna i USA.

”Jag är så stolt över den här lagen, Jag vill att Oklahoma ska bli den stat som är mest ”pro-life” i landet, eftersom jag representerar alla fyra miljoner invånare i Oklahoma som överväldigande vill skydda de ofödda”, skrev guvernören i en Tweet, efter signeringen.

Hundratals samlades

Under måndagen samlades hundratals utanför USA:s högsta domstol i Washington för att demonstrera mot den eventuella lagändringen. Även i New york demonstrerades det under tisdagen.

Nästan två tredjedelar av amerikanerna kommer att ställa sig bakom kandidater som stöttar den fria aborträtten i mellanårsvalet i november, enligt en mätning gjord på uppdrag av Reuters/Ipsos.