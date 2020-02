Hubeis glesbygd stängs ner – miljontals människor under restriktioner

Alla invånare i Hubei-provinsen, inklusive de cirka 24 miljoner som bor på glesbygden, uppmanas nu att stanna hemma tills vidare. Bara en person från varje hushåll får tillstånd att lämna hemmet var tredje dag för att köpa nödvändigheter. Att samlas för att spela mahjong och kort förbjuds uttryckligen, rapporterar South China Morning Post. Det blir också förbjudet att lämna 200 000 byar på glesbygden.

Liknande restriktioner har varit i kraft i Wuhan, där viruset först upptäcktes, sedan tre veckor tillbaka, och efter det även i flera andra större städer. Senast i Xiaogan, med nästan fem miljoner invånare, där alla fordon utom de med särskilt tillstånd förbjuds på vägarna.

Försiktig positiva tecken trots fler smittade

De senaste siffrorna gör gällande att drygt 70 000 människor smittats och 1770 har dött.

Men det finns tecken på att de strikta åtgärderna fått effekt. De drygt 2000 nya fallen som rapporterades under måndagen innebär en marginell ökning från söndagen, men dessförinnan sjönk antalet nya fall dagligen under tre dagar i rad. En talesperson från hälsomyndigheten i Kina sa också under söndagen att andelen av de smittade som bedöms vara kritiskt sjuka sjunkit från 32 till 22 procent de senaste tre veckorna.

Restriktioner lättas i andra delar av Kina – slår hårt mot ekonomin

Restriktionerna innebär en upptrappning av myndigheternas arbete med att stoppa spridningen av viruset och en koncentration av insatser i Hubei, dit också tusentals av militärens sjukvårdsarbetare skickats. Samtidigt har antalet smittade utanför Hubei sjunkit kraftigt de senaste två veckorna. I delar av Kina har restriktioner börjat lättas, i och med att regeringen försöker få till en återgång till det normala i den mån det är möjligt.

Restriktionerna som införts har inneburit ett hårt slag mot Kinas ekonomi. Analysfirman Capital Economics har i en rapport som citeras av The Guardian visat att hur elkonsumtionen, trafiken och resandet ligger på bottennivåer medan matpriser skjuter i höjden. Både Kina och flera närliggande länder varnar för sviktande tillväxt i virusets spår, och i bland annat Hongkong varnas för varubrist när invånare köper på sig stora mängder mat och toalettpapper.

För att försöka undvika en ekonomisk kris har Kinas centralbank nu sänkt styrräntan, och fler lättnader för företagen väntas i veckan.