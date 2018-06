I morgon inleds G7-mötet i Québec

G7, eller The group of seven, bildades under 1970-talet. G7 bildades för att länderna tillsammans ville lösa stora ekonomiska problem, främst inom internationell handel. På senare tid har man även diskuterat andra frågor.

Gruppen har toppmöte varje år, förra året hölls mötet på Sicilien i Italien.

Ryssland var 1997-2014 med i samarbetet och gruppen bytte tillfälligt namn till G8.

Källa: Nationalencyklopedin