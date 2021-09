Ida är precis vad vi kan förvänta oss av framtidens orkaner

Klimatförändringarna på jorden påverkar hur orkaner beter sig - haven binder den värme som ökande växthusgaser bidrar till och hjälper till i att intensifiera orkanerna. Ovädret Ida, som lämnat förödelse efter sig i New Orleans och nu rör sig åt nordost i USA, uppfyller många av de förväntningar som meteorologerna har på framtidens orkaner.

– Varmare vatten gör att stormarna blir kraftigare, det är något vi förväntar oss mer av i framtiden, säger SVT:s meteorolog Jannicke Geitskaret.

Enligt en nyligen publicerad FN-rapport har antalet orkaner eller cykloner som är mellan kategori tre och fem ökat under de senaste fyrtio åren på grund av högre havstemperaturer. För varje gradökning ökar också orkanernas intensitet, dessutom ökar risken för stora regnmängder, skriver CNN.

Blötare och långsammare

Orkanen Ida är ett typexempel – innan den nådde Louisianas kust i söndags intensifierades den snabbt under kort tid, under 24 timmar ökade vindstyrkan med 29 meter per sekund. Vanligtvis brukar en ökning med 15 meter per sekund på ett dygn anses som intensivt, Ida dubblerade nästan den siffran.

Ett annat oroväckande mönster enligt meteorologerna är att orkanerna blir blötare och långsammare. I delar av Louisiana har Ida orsakat 380 millimeter regn och när den nu rör sig nordost väntas den fortsätta orsaka kraftiga regnfall.

– Det som händer när atmosfären blir varmare är att den kan hålla mer vattenånga. I takt med att det blir varmare på jorden får vi kraftigare och mer regn, säger Jannicke Geitskaret.