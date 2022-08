Vädret har enligt New York Times varit ostadigt under en längre tid men väderprognosen har förbättras under måndagen. Nasa har meddelat att chanserna för en uppskjutning i nuläget ligger på 80 procent och planeras att ske klockan 14.33 svensk tid.

Dagens testuppskjutning är det första steget i det nya rymdprogrammet Artemis. Lyckas allt väntas nya nya uppskjutningar vars mål är både en bas på månen och till slut, Mars.

Hör NRK:s reporter om Nasas nya raket och vad dagens test ska handla om.