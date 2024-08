Indiska läkare i dygnslång strejk efter brutal våldtäkt på kvinnlig läkarstudent

Indiens största sammanslutning av läkare, IMA, har utlyst en dygnslång strejk över hela landet under lördagen, med stopp för alla icke-nödvändiga operationer och ingrepp. Detta efter den brutala våldtäkten mot en ung, kvinnlig läkarstudent i Kolkata i östra Indien i förra veckan.

Det var efter ett ansträngande 36-timmarspass på sjukhuset RG Kar i staden som den 31-åriga kvinnan, i bristen på vilorum, tog sig till ett seminarierum för att vila. Morgonen därpå ska hennes kolleger ha hittat hennes halvnakna kropp, med omfattande skador, uppger BBC.

En man som uppges ha haft någon form av anställning på sjukhuset har gripits. Samtidigt har bristen på framsteg i brottsutredningen väckt kritik, enligt tv-kanalen.

Stora demonstrationer

Redan i måndags började vissa sjukhus strejka. Under onsdagen marscherade tiotusentals kvinnor på gatorna i delstaten och i andra indiska städer under parollen ”Reclaim the night” (Återta natten, reds. anm.), med krav på rätten till självständighet och att få ”leva i frihet och utan rädsla”.

Även på fredagen marscherade tusentals människor på Kolkatas gator.

– Det känns som att hoppet har återvänt, sa demonstranten Sumita Datta, till nyhetsbyrån AFP.

Föräldrarna till till våldtäktsoffret har uttryckt sitt stöd till protesterna.

– Jag har förlorat min dotter, men jag har vunnit miljoner, sa pappan till reportrar på fredagen, rörd över den massiva uppslutningen.

Han uppmanade också människor att avstå från att namnge dottern samt respektera sin hennes minne genom att inte sprida foton av hennes kropp och felaktig information, rapporterar Times of India.

– Vi sänder vår kärlek till alla demonstranter, sa kvinnans mamma.

Modi fördömer

Även våldsamma kravaller har utbrutit på olika håll.

IMA beskriver våldtäkten som ett ”brott av barbarisk omfattning på grund av bristen på säkra utrymmen för kvinnor”, rapporterar BBC.

Läkarföreningen har även gått ut med en lista med krav, däribland på en lagskärpning för att bättre skydda personal mot våld, öka säkerheten på landets sjukhus och skapa säkra utrymmen för återhämtning och vila.

Indiens premiärminister Narendra Modi fördömer mäns våld mot kvinnor. Han efterlyser snabba utredningar och hårda straff, inklusive dödsstraff genom hängning, för de som begår sådana ”demoniska handlingar”, rapporterar nyhetssajten Times Now.