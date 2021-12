Inställda evenemang och hårda restriktioner – så firas nyår i världens städer

London

Redan för mer mer än en vecka sedan annonserade Londons borgmästare Sadiq Khan via Twitter att ”På grund av ökningen av covidfall har vi tagit det svåra beslutet att ställa in vårt nyårsevenemang på Trafalgar Square”. Biljettinnehavare hade förväntat sig en kväll med levande musik, matstånd och en storbildskärm på torget, uppger BBC.

Firandet, som förväntades ta emot 6 500 personer, ersätts nu med en livesändning som sammanfattar stadens utmärkande händelser 2021, som Khan uppmanar folk att följa hemifrån.

Evenemanget på Trafalgar Square var redan en ersättning av Londons nyårs-fyrverkeri, som för andra året i rad blev inställd på grund av pandemin.

Berlin

I Tyskland, och i huvudsak Berlin, förväntas firandet hållas på en obefintligt nivå om förbundskansler Olaf Scholz får bestämma. Från och med i tisdags den 28 december får högst tio personer träffas i grupp, oavsett om de är vaccinerade eller friska, skriver CNN.

Det betyder att inget stort fyrverkeri i huvudstaden Berlin kommer annordnas, och inte heller på andra stora samlingsplatser i till exempel München och Frankfurt.

Paris

Även i kärlekens stad Paris ställs de traditionella fyrverkeriet över Champs-Elysées-avenyn in. ”Fyrverkeriet kommer inte att äga rum, och det kommer tyvärr inte att finnas några DJ-set”, sa borgmästarens kontor till AFP.

Frankrikes premiärminister Jean Castex meddelade tidigare i december att stora offentliga fester och fyrverkerier är förbjudna under nyårsafton. Han rekommenderade också att även vaccinerade personer skulle göra ett självtest innan de träffas för årsavslutningsfester, enligt Reuters.

Att bära mask är från och med i dag, 31 december, obligatoriskt på offentliga platser utomhus i Paris, enligt fransk polis.

Rom/Venedig

I Italien är Rom en av flera städer som har beslutat att ställa in festligheter på grund av smittorisken. Stora nyårsfirande över hela landet har stoppats, inklusive utomhuskonserter och fyrverkerier i Venedig, meddelar CNN.

Nattklubbar kommer hållas stängda under hela januari månad.

New York

Trots rekordsiffrorna av covidfall i USA tar man något lättare på situationen i en av världens kanske mest festfirande städer, New York.

Staden går vidare med sina nedskalade evenemangsplaner för Times Square enligt USA Today. ”Vi vill visa att vi går framåt, och vi vill visa världen att staden New York kämpar oss igenom detta”, sade borgmästare Bill de Blasio i en intervju under torsdagen i en intervju med The Today Show.

Staden kommer att kräva att personer som deltar i firandet visar bevis på vaccination och fotolegitimation, samt att de bär masker. Evenemanget tar normalt emot 58 000 personer, men i år kommer det att vara begränsat till cirka 15 000 deltagare och kommer inte att tillåta inträde förrän klockan 15 lokal tid, meddelade borgmästaren förra veckan.