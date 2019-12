Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. En massiv räddningsinsats pågår för att rädda instängda gruvarbetare i Kina. Foto: AP

Intensivt arbete för att rädda kinesiska gruvarbetare

Fjorton gruvarbetare stängdes in i en kolgruva, i Sichuan-provinsen i sydvästra Kina, i samband med en översvämning under lördagen. Räddningsarbetet har pågått under helgen och intensifierades under måndagen.

Översvämningen i en kolgruva i Yibin City, i Sichuan-provinsen, skedde under lördagseftermiddagen, lokal tid. Enligt lokala myndigheter ska då totalt 347 gruvarbetare ha arbetat i gruvan vid tiden, rapporterar China daily. 190 räddningsarbetare deltar Fyra personer hittades döda under söndagen och ytterligare 14 gruvarbetare är instängda i gruvan, men enligt uppgifter från lokala medier har man en god uppfattning om var de finns. Företaget som hanterar gruvdriften, Sichuan Coal Industry Group, har utfärdat den högsta nivån av nödläge efter översvämningen och över 190 räddningsarbetare deltar i arbetet. Borrar för att öka syretillförslen Vattennivån i gruvan har stigit ytterligare vilket har medfört svårigheter för räddningsarbetet och 16 vattenpumpar har satts in för att försöka få bort vattnet. Man använder även borrar för att få ner förnödenheter och öka syretillförseln för de instängda arbetarna. Dela Dela

