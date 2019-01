IRA-grupp misstänks för bilbomb i Nordirland

Två av de misstänkta, båda män mellan 20 och 30 år, greps några timmar efter explosionen. De andra två, en 34-årig man och en 42-årig man, greps inne i staden under söndagen.

Polisen varnades

Strax före klockan åtta på lördagskvällen lade polisen märkte till pizzabud-bilen som innehöll bomben. Den hade parkerats utanför en domstolsbyggnad och polisen tyckte att någonting var misstänkt med bilen. Bara fem minuter senare fick de en varning om att en bomb placerats där.

– Vi började direkt evakuera människor från de kringliggande byggnaderna, säger polischefen Mark Hamilton.

Pizzabud-bilen hade stulits två timmar tidigare av två beväpnade män, enligt polisen. På övervakningsbilder går det att se en man springa ifrån bilen efter att den placerats utanför domstolshuset där den senare exploderade.

Barn evakuerades

Hundratals människor evakuerades inklusive en stor grupp barn som deltog i kyrkans barnklubb. Bara tio minuter efter evakueringen small bomben.

– Som tur är dödades ingen av bomben men det var tydligt ett väldigt tydligt försök att döda människor, säger Mark Hamilton.

Gruppen New IRA, även kallad Real IRA, är en av många mindre militanta grupper som motsatte sig fredsavtalet 1998. Sporadiska attacker har gjorts under årens lopp. Bilbomben i staden innebär inte att våldet eskalerat, enligt polischef Mark Hamilton. Han ser det som att hotnivån snarare kvarstår på samma nivå som under de senaste tio åren.

Sinn Fein: ”Ni ska skämmas”

Runt 3600 människor dödades i konflikten på Nordirland innan fredsavtalet 1998. Där de katolska nationalisterna i IRA ville att Nordirland skulle bryta sig loss från Storbritannien och bli en del av Irland. Brexit skulle kunna innebära att det blir en tydligare gräns mellan Nordirland och Irland – i och med att Irland fortfarande kommer vara ett EU-land. Det har länge funnits farhågor om att brexit därför ska leda till att konflikten på Nordirland eskalerar igen.

Efter attacken i lördags har ett stort antal politiker tagit avstånd från den. Bland annat politiker i Sinn Fein, som tidigare var den politiska delen av IRA.

– Ni ska skämmas, ni ska skämmas och sluta, sade Mary Lou McDonald, som leder Sinn Fein, enligt Reuters.

Londonderrys namn har i åratal varit föremål för kontroverser. Generellt kallas den för Derry av invånarna som vill att Nordirland ska bli en del av Irland. Unionisterna förespråkar däremot Londonderry, vilket slagits fast som stadens officiella namn av en domstol i London.